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اخبار رياضية > بالفيديو.. تركي العواد يتحدث عن سر تراجع أداء الشباب.. وعقدته أمام الهلال منذ 7 سنوات
23/09/2021   8:20 ص

بالفيديو.. تركي العواد يتحدث عن سر تراجع أداء الشباب.. وعقدته أمام الهلال منذ 7 سنوات

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تحدث حارس مرمى الهلال السابق تركي العواد، عن سر تراجع أداء الشباب في مباريات هذا الموسم، ومدى اعتبار عدم فوزه على الهلال منذ 7 سنوات عقدة.

وقال العواد، إن فريق الشباب يُعاني هذا الموسم من مشكل كثيرة، بينها ضعف أسماء اللاعبين مقارنةً بالعام الماضي، إلى جانب وجود حالة تشنج وعصبية داخل الفريق.

وأشار في مداخلة مع برنامج “في المرمى” على قناة “العربية”، إلى أن حالة الانفعال التي يظهر عليها اللاعبون بالمباريات يمكن رصدها من خلال تتبع عدد ركلات الجزاء وحالات الطرد ضد الفريق خلال المباريات السابقة. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن عدم فوز فريق الشباب على الهلال منذ عام 2014 لا يُمثل عقدة في ظل المستويات الجيدة التي يُقدمها الشباب دائماً أمام الهلال، مشيراً إلى أن بعض المباريات بين الفريقين كانت تنافسية وكان من الممكن أن يفوز بها الشباب.

بالفيديو.. تركي العواد يتحدث عن سر تراجع أداء الشباب.. وعقدته أمام الهلال منذ 7 سنوات

اخبار رياضية
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