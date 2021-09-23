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اخبار رياضية > هل يُحقق “الفيحاء” فوزه الأول أمام “الأهلي”؟
23/09/2021   2:13 م

هل يُحقق “الفيحاء” فوزه الأول أمام “الأهلي”؟

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يستعد فريق الفيحاء لمواجهة نظيره الأهلي، مساء يوم غد (الخميس) ضمن منافسات جولة “هي لنا دار” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخاض الفيحاء 6 مباريات في دوري المحترفين أمام الأهلي؛ حيث هُزم في 3 مباريات بينما ساد التعادل في 3 مباريات.

ويدخل الفيحاء المباراة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، فيما يحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 5 نقاط. وفق “أخبار 24”.

هل يُحقق “الفيحاء” فوزه الأول أمام “الأهلي”؟

اخبار رياضية
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