هل يُحقق “الفيحاء” فوزه الأول أمام “الأهلي”؟

يستعد فريق الفيحاء لمواجهة نظيره الأهلي، مساء يوم غد (الخميس) ضمن منافسات جولة “هي لنا دار” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وخاض الفيحاء 6 مباريات في دوري المحترفين أمام الأهلي؛ حيث هُزم في 3 مباريات بينما ساد التعادل في 3 مباريات.
ويدخل الفيحاء المباراة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، فيما يحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 5 نقاط. وفق “أخبار 24”.
📊 لم يخسر #الأهلي أمام #الفيحاء في دوري المحترفين، انتصر ثلاث مرات وتعادل مثلها .
توقعاتكم لمواجهة الغد 🤔❓ #الفيحاء_الأهلي#هي_لنا_دار 🇸🇦 pic.twitter.com/C2BalUm2yA
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) September 22, 2021