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أخبار محلية > “المسند”: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وقد يشعل الناس النار في شمال المملكة
23/09/2021   2:17 م

“المسند”: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وقد يشعل الناس النار في شمال المملكة

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أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، أن فصل الخريف عادة ما يتميز بأنه أقل الفصول في حدوث العواصف الغبارية، وقد يبدأ الناس في إشعال النار مساءً في البر في شمال المملكة، نتيجة انخفاض درجات الحرارة الصغرى.

وأشار المسند إلى أن اليوم (الخميس) وغداً (الجمعة) ستشرق الشمس من الشرق تماماً (90 درجة)، وتغرب من الغرب تماماً (270 درجة).

وتوقع أن تستمر الحالة المطرية وتتشكل الغيوم الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة، وربما تمتد لأجزاء من منطقة مكة المكرمة.

"المسند": انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وقد يشعل الناس النار في شمال المملكة

وفق “أخبار 24”.

“المسند”: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وقد يشعل الناس النار في شمال المملكة

أخبار محلية
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