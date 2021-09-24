“أسترازينيكا” تعتزم تأسيس منصة بحثية عالمية في الرياض تختص بالتكنولوجيا الحيوية

كشف رئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لدى شركة أسترازينيكا، سامح الفنجري، عن اعتزام الشركة تأسيس منصة بحثية عالمية رائدة بالرياض بمجال الأبحاث العالمية والتجارب السريرية التي تختص بالتكنولوجيا الحيوية.
وقال الفنجري، إن الشركة بدأت منذ 3 سنوات خطة طموح لنقل بعض خطوات التصنيع والاستثمار في البنية التحتية للتصنيع المحلي إلى المملكة.
ولفت في لقاء مع قناة “العربية”، إلى أن الهدف من تلك الخطوة هو الوصول لنسبة تصنيع تصل إلى 75% من إجمالي منتجات الشركة التي تلبي احتياجات السوق المحلي بالمملكة بحلول 2025. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن الهدف التالي بعد تحقيق تلك النسبة هو الانطلاق لتكون المملكة منصة توزيع للشركة في دول المنطقة.
#نشرة_الرابعة | أسترازينيكا تكشف لـ #العربية عن خطة بناء محطة عالمية في #الرياض لتعزيز الأبحاث العالمية والتجارب السريرية في التكنولوجيا الحيوية pic.twitter.com/4F3qUoLw8M
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 23, 2021