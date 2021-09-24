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أخبار محلية > “أسترازينيكا” تعتزم تأسيس منصة بحثية عالمية في الرياض تختص بالتكنولوجيا الحيوية
24/09/2021   7:05 ص

“أسترازينيكا” تعتزم تأسيس منصة بحثية عالمية في الرياض تختص بالتكنولوجيا الحيوية

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كشف رئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لدى شركة أسترازينيكا، سامح الفنجري، عن اعتزام الشركة تأسيس منصة بحثية عالمية رائدة بالرياض بمجال الأبحاث العالمية والتجارب السريرية التي تختص بالتكنولوجيا الحيوية. 

وقال الفنجري، إن الشركة بدأت منذ 3 سنوات خطة طموح لنقل بعض خطوات التصنيع والاستثمار في البنية التحتية للتصنيع المحلي إلى المملكة.  

ولفت في لقاء مع قناة “العربية”، إلى أن الهدف من تلك الخطوة هو الوصول لنسبة تصنيع تصل إلى 75% من إجمالي منتجات الشركة التي تلبي احتياجات السوق المحلي بالمملكة بحلول 2025.  وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن الهدف التالي بعد تحقيق تلك النسبة هو الانطلاق لتكون المملكة منصة توزيع للشركة في دول المنطقة. 

 

“أسترازينيكا” تعتزم تأسيس منصة بحثية عالمية في الرياض تختص بالتكنولوجيا الحيوية

أخبار محلية
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