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أخبار المناطق > بعد حـادث المدينة.. شكاوى من مزاحمة الشاحنات لقائدي المركبات بعدد من المدن بينها الرياض
30/09/2021   6:57 ص

بعد حـادث المدينة.. شكاوى من مزاحمة الشاحنات لقائدي المركبات بعدد من المدن بينها الرياض

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أبدى قائدو مركبات، تذمرهم من انتشار الشاحنات العملاقة التي تزاحمهم وتعرقل حركة السير على الطرق في عدد من المدن بينها العاصمة الرياض.

وقال عدد من قائدي المركبات وفقاً لـ”الوطن”، إن الشاحنات الكبيرة تصطف في طوابير طويلة وتستولي على المسارات المُخصصة للسيارات الصغيرة.

ولفتوا إلى أن تلك الظاهرة تزداد بطرق ديراب والخرج بالرياض، والسيل والبهيتة بالطائف، مطالبين بفتح مسارات خاصة بتلك الشاحنات واستحداث طرق دائرية بأطراف المدن لمرورها.

وتزامن ذلك مع وقوع حـادث مروع قبل يومين باصطدام شاحنة بعدد من المركبات المتوقفة في إحدى الإشارات بالمدينة المنورة، ما تسبب في وقوع 4 وفيات و5 إصـابات.

بعد حـادث المدينة.. شكاوى من مزاحمة الشاحنات لقائدي المركبات بعدد من المدن بينها الرياض

أخبار المناطق
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