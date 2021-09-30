نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. مختص يوضح كيف نستدل على الأجواء من خلال سلوك الأغنام
30/09/2021   6:57 ص

بالفيديو.. مختص يوضح كيف نستدل على الأجواء من خلال سلوك الأغنام

+ = -
1119

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن الناس قديماً كانوا يستدلون على الأجواء من خلال سلوكيات الأغنام، مبيناً أننا ودّعنا الصيف وعلى عتبة الأجواء الجميلة.

وأوضح الزعاق أنه إذا تجمعت الأغنام وطأطأت برؤوسها وأظلتها بأجساد بعضها فهذا دليل على شدة الحر، أما إذا تفرقت في المرعى ودرت اللبن فهذا دليل على نعومة الأجواء.

وأضاف أنه خلال هذه الأيام سيلاحظ أن الأغنام متباعدة عن بعضها ومرتاحة، مبيناً أننا الآن على عتبة الأجواء الجميلة وودعنا الصيف بجميع مواسمه.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الصيف ينقسم لقسمين؛ صيف فلكي وهي فترة زمنية اصطلاحية مكتوبة على التقاويم للاستخدام المدني العام، وصيف واقعي وهي فترة زمنية محسوسة لدى البشر والشجر والحشر، وتختلف من مكان لآخر بما يسمى عند العامة بالمواسم.

بالفيديو.. مختص يوضح كيف نستدل على الأجواء من خلال سلوك الأغنام

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885176958.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.