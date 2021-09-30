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أخبار محلية > مصادر : “الحج” تسمح لمن تجاوزت أعمارهم الـ70 عامًا بأداء العمرة بشرط
30/09/2021   6:21 م

مصادر : “الحج” تسمح لمن تجاوزت أعمارهم الـ70 عامًا بأداء العمرة بشرط

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ذكرت مصادر أن وزارة الحج والعمرة، أصدرت تعليمات جديدة فيما يتعلق بأداء العمرة لمن تجاوزت أعمارهم الـ70 عاماً.

وأوضحت المصادر، أن الوزارة سمحت لهذه الفئة العمرية بإصدار تصريح لأداء العمرة عبر تطبيق “توكلنا”، أو “اعتمرنا” ، مبينة وفقا لصحيفة “عكاظ” أنه لن يسمح لمن تجاوزت أعمارهم 70 عامًا بأداء العمرة إلا بعد اكتمال تحصينهم بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”.وفق “أخبار 24”.

يذكر أن الوزارة كانت قد قصرت العمرة على من تتراوح أعمارهم من 18 و70 عاما، وأن من تجاوزت أعمارهم الـ70 عاما لا يمكنهم أداء العمرة حتى وإن تلقوا التطعيم.

مصادر : “الحج” تسمح لمن تجاوزت أعمارهم الـ70 عامًا بأداء العمرة بشرط

أخبار محلية
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