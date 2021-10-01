“الجمارك” تعلن عن مزاد لبيع سيارات تشليح وبضائع منوعة.. وهذه الشروط

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (الخميس)، عن إقامة مزاد علني لبيع “سيارات تشليح وبضائع منوعة” في جمرك جسر الملك فهد، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.
وأوضحت أن المزاد سيقام يوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر 2021م، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بساحات جمرك ميناء الملك عبدالعزيز.
وأشارت إلى أنه يُشترط لدخول المزاد دفع تأمين إلزامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم الهيئة، وإخراج البضائع والسيارات من الجمرك ودفع كامل القيمة، إلى جانب دفع عمولة السعي، وقدرها 2.5 %، علاوة على قيمة البيع.
كما اشترطت البيع لمحلات التشليح فقط، ومن لا يحمل رخصة تشليح لا يحق له المزايدة، وألزمت المشتري إخراج البضائع والسيارات المبيعة خلال 5 أيام للبضائع والسيارات برسم وارد، و20 يوما للبضائع والسيارات برسم صادر، على أن يتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أنه سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، كما اشترطت التسجيل المسبق لدى الجمرك لحضور المزاد.