بالتنسيق مع إحدى الدول.. “مكافحة المخدرات” تحبط تهريب مليوني حبة مخدرة داخل شحنة مواد بناء

أعلنت مكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين إلى المملكة، بالتنسيق مع الجهات النظيرة في إحدى الدول الصديقة التي تم تمرير المواد المخدرة عبر أحد موانئها البحرية لإخفاء منشئها قبل وصولها إلى المملكة.
وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، إن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تعمل على تهريب المخدرات إلى المملكة أسفرت عن اعتراض محاولة التهريب، البالغة 1.97 مليون قرص إمفيتامين أُخفيت داخل شحنة مواد بناء.
ونوّه المتحدث بالتعاون الإيجابي من الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة، والذي أثمر عن إحباط العديد من محاولات تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، مؤكدا أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية ومحاولاتها لاستهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة.
وفق “أخبار 24”.