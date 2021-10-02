الكشف عن التفاصيل المالية لتعاقد “النصر” مع البرتغالي بيدرو إيمانويل

كشفت مصادر عن التفاصيل المالية في تعاقد نادي النصر مع المدير الفني البرتغالي بيدرو إيمانويل.
وأشارت المصادر وفقًا لـ”الاقتصادية”، إلى أن المدرب البرتغالي سيحصل على 2.2 مليون يورو خلال فترة قيادته للفريق، ما يُعادل 9.569.010 ريالات.
وسيتقاضى المدرب الذي سبق له تدريب فريق التعاون، شهريًا مبلغ 1.196.126 ريالاً تمثل 39.378 ريالاً يوميًا.
وكان نادي النصر، قد أعلن يوم أمس (الجمعة) إتمام إجراءات تعاقده مع المدير الفني البرتغالي بيدرو إيمانويل لقيادة فريقه.
يُذكر أن النصر، قد أنهى التعاقد مع المدرب البرازيلي مانو مينيز، بعد ساعات من الخسارة أمام الاتحاد بنتيجة 3-1 بدوري المحترفين.