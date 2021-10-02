طلال آل الشيخ: مراجعة مرتقبة للعناصر الأجنبية والمحلية.. وهذا وضع “سيبا” الحالي

ذكر المدير التنفيذي لكرة القدم في نادي الشباب طلال آل الشيخ، أن إدارة النادي والجهاز الفني، بصدد إجراء مراجعة لعناصر الفريق الأجنبية والمحلية، قبيل وأثناء فترة الانتقالات المقبلة.
وأشار آل الشيخ إلى بقاء اللاعب البرازيلي سيبا خارج الفريق لظروف إنسانية تتصل بمرافقته لابنته الصغيرة المريضة في العاصمة اليونانية أثينا، ملمحاً وفقاً لصحيفة “الرياضية” إلى عدم اتخاذ قرار حتى مساء أمس، بإبعاد سيبا عند انتهاء عقده الشتاء المقبل.
وحول صفقات الشتاء، أوضح أنه ستكون هناك “جلسات مراجعة” و”إعادة نظر” سواءً فيما يتصل باللاعبين الأجانب أو المحليين، لافتاً إلى أن كل شيء سيخضع للمراجعة والتقييم لتحديد مستقبل العناصر.
من جهة أخرى، أوضح أن التدريبات التي دخل فيها المهاجم البرازيلي رومارينيو، نجل النجم روماريو منذ أيام مع الفريق؛ تتم بصفة ودية تزامنًا مع وجوده في المملكة، وليس في إطار تجربة ميدانية تمهيدًا للتعاقد معه، مؤكداً أن رومارينيو ليس جزءًا من خيارات النادي وأنه لا بديل لمواطنه “سيبا”.