لم يتحلل ولم تتغير ملابسه.. العثور على جـثة “المطيري” بعد 3 أشهر من فقدانه في القويعية

عثر أحد رعاة الإبل على جـثة المواطن ضيف الله عايض المطيري الذي فقد قبل 3 أشهر، في صحراء القويعية بالقرب من الفويلق.
وأبلغ راعي الإبل بحسب “سبق” إحدى الجمعيات التطوعية، والتي بدورها أبلغت الشرطة التي باشرت الواقعة، وبعد المعاينة اتضح أن الجـثة تعود للمواطن ضيف الله المطيري المفقود منذ 23 يونيو الماضي.
وأوضح حجاب المطيري شقيق المفقود أنه تعرف على أخيه بعد حضوره للموقع الذي تم العثور عليه فيه، مبيناً أنه كان مضطجعًا على جانبه الأيمن وعليه شماغه وثيابه لم تتغير أو تتسخ، ومؤكدًا أن جـثته لم تتحلل وهو ما أثار دهشة الجميع.
وأشار إلى أنه وجد نقوده وإثباتاته في جيبه، معتقدًا أن أخاه توقّف على “طريق الرياض/ مكة” السريع، بعد محافظة القويعية تجاه الرياض بـ13 كلم، ونزل من السيارة التي أقلته من محافظة جدة، وسلك الصحراء مشيًا على الأقدام حتى أعياه التعب والعطش.
وأضاف أن وفاته كانت في صحراء مفتوحة على ضفاف النفود ليس فيها أي تضاريس أو أشجار، ويرى من بعيد، منوها إلى أنه رغم تكثيف البحث في المنطقة سواء من جهات حكومية ومتطوعين أفرادًا وجمعيات ومركبات وطائرات، لم يتم العثور عليه.
وروى واقعة غريبة بأن إحدى قريبات المفقود وقبل أيام من العثور عليه، رأته في المنام، مضطجعًا على جنبه في الصحراء بالقرب من مكان فيه رمال، ووصفت المكان الذي رأته فيه وحالته، مشيرا إلى أنها عندما حضرت لموقع وفاته وجدته كما ذكرت في رؤياها تماماً.