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أخبار محلية > كان يحصل على 5 آلاف ريال مقابل تستره… وافد يورط مواطناً في ديون تجاوزت 26 مليون ريال
11/10/2021   7:42 م

كان يحصل على 5 آلاف ريال مقابل تستره… وافد يورط مواطناً في ديون تجاوزت 26 مليون ريال

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تورط مواطن سعودي في ديون طائلة تجاوزت 26 مليون ريال، نتيجة تستره على مقيم من جنسية عربية وتمكينه من مزاولة أنشطة المقاولات بمدينة الدمام تحت اسم مؤسسته الخاصة.

وأوضحت وزارة التجارة في تفاصيل الواقعة أنه تم الاتفاق بين الطرفين ” المتستر المواطن – والمتستر عليه الوافد ” على أن يتولى الوافد إدارة وتسيير أعمال المنشأة وشراء المعدات وتنفيذ المشاريع وتوقيع العقود والتصرف تصرف المالك، بينما يحصل المواطن على 5 آلاف ريال شهرياً مقابل تستره وتمكين المقيم من مزاولة النشاط.

وبدأت المؤسسة في إنشاء عدد من المشاريع ونتيجة لتمكين صاحب المنشأة للوافد وتستره عليه تعثرت المنشأة في سداد مديونيات للمعدات والإنشاءات التي استعان بها الوافد ،واستدعت الجهات المختصة صاحب المؤسسة ليتفاجأ بحجم مطالبات مالية على منشأته تجاوزت 26 مليون ريال لا يعلم عن تفاصيلها. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت الوزارة أنها ضبطت القضية وتم استدعاء المواطن والمقيم لسماع الأقوال، ومن ثم إحالتهما إلى النيابة العامة والقضاء للنظر في القضية وصدور حكم قضائي نهائي.

كان يحصل على 5 آلاف ريال مقابل تستره… وافد يورط مواطناً في ديون تجاوزت 26 مليون ريال

أخبار محلية
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