بالفيديو.. “الأرصاد”: انخفاض درجات الحرارة على معظم المملكة.. ورطوبة بنسبة 100% على هذه المناطق

توقع مختص التوقعات في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة على مناطق المملكة.
وأوضح خلال لقائه في برنامج “النشرة الأولى” على قناة الإخبارية، أن التوقعات تشير إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة على معظم المملكة، بالإضافة إلى ارتفاع في نسب الرطوبة الجوية، قد تصل إلى 100% في ساعات الصباح الباكر على الساحل الشرقي، مما يؤدي إلى تكون الضباب وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.
وأضاف أن هناك توقعات بارتفاع نسب الرطوبة على الساحل الغربي للمملكة، الأمر الذي يؤدي إلى استشعار حرارة أعلى من درجاتها المسجلة فعليًا، وبالأخص درجات الحرارة الصغرى، في حين تنخفض درجات الحرارة المتوقعة تدريجيًا على المناطق الشمالية. وفق “أخبار 24”.
وذكر أن هناك فرصًا لهطول الأمطار في المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية، كما تبقى الأجواء غائمة على مرتفعات منطقة مكة المكرمة والباحة حتى نهاية الأسبوع.
فيديو | مختص الأرصاد عقيل العقيل لـ #النشرة_الأولى: التوقعات تشير إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم مناطق #المملكة #الإخبارية pic.twitter.com/Dxtj8wUzD8
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 11, 2021