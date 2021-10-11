وجهت أسرة المواطن المفقود عبده فايز عتين (15 عامًا) نداء استغاثة للجهات المعنية، طالبت فيه بتكثيف عمليات البحث عنه، بعدما غادر المنزل منذ 10 أيام.
وقال والد المفقود فايز عتين لـ”أخبار 24″ إن ابنه غادر المنزل يوم (السبت) قبل الماضي في الساعة الحادية عشرة ليلًا من قرية أبو حجر في محافظة صامطة دون عودة، مشيرًا إلى أنه تلقى اتصالاً يفيد برؤيته يوم (الأربعاء) الماضي وهو يستقل سيارة من قرية الدغارير متجهًا لمحافظة أحد المسارحة.
وأضاف أن المفقود كان يرتدي قميصا وبنطالا وتوجد معه حقيبة سفر، وأنه لم يسبق له أن تغيب، مشيرًا إلى أنه لا يعاني من أي أمراض جسدية أو نفسية أو عقلية، ولكنه في الأيام الماضية كان مضطربا.
وناشد الجميع مساعدتهم في عملية البحث عن المفقود، وفي حال توفر أي معلومات عن مكان وجوده التواصل معهم على الرقم: (0530567597) أو تبليغ أقرب مركز للشرطة.