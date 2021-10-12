شملت المختبرات والعلاج الطبيعي.. “الموارد البشرية”: توطين مهن التخصصات الصحية والأجهزة الطبية

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، قرارين جديدين لتوطين الوظائف في التخصصات الصحية والأجهزة الطبية بمناطق المملكة كافة.
وذكرت الوزارة أن القرار الأول ينص على توطين وظائف المختبرات الطبية، والأشعة، والعلاج الطبيعي، والتغذية العلاجية في جميع المنشآت الطبية العاملة في المملكة، مع تحديد الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ 7 آلاف ريال للأخصائي، و5 آلاف ريال للفني؛ وسيكون التوطين بنسبة 60% من إجمالي عدد العاملين في التخصصات الصحية المستهدفة.
وأضافت أن القرار الثاني نص على توطين نشاط الأجهزة والمعدات الطبية، ويستهدف مهن المبيعات والدعاية والتعريف بالأجهزة الطبية، لافتة إلى أن توطينها سيكون بنسبة 40% في المرحلة الأولى، و80% في المرحلة الثانية.
وأشارت إلى أن القرار استهدف أيضا المهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية لدى منشآت القطاع الخاص حيث سيكون توطينها بنسبة 30% خلال المرحلة الأولى، وبنسبة 50% خلال المرحلة الثانية، مع تحديد حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ7 آلاف ريـال للمهندسين والأخصائيين وحاملي درجة البكالوريوس، و5 آلاف ريال للفنيين وحاملي درجة الدبلوم. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن القرارين سيدخلان حيز التنفيذ في 11 من أبريل 2022م، وسيوفران أكثر من 8.500 وظيفة للمواطنين، منوهة بإصدار أدلة إجرائية توضح تفاصيلها والآليات اللازمة لتنفيذها لضمان التزام المنشآت.
وشددت الوزارة على تطبيق العقوبات في حق المنشآت المخالفة، متعهدة بتقديم حزم من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين.