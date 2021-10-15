هل تعافى المجتمع السعودي من الآثار النفسية لـ”كورونا”؟.. استشاري يرد

أوضح استشاري الطب والعلاج النفسي، الدكتور أحمد الهادي، حجم التعافي الذي وصل إليه المجتمع السعودي للتخلص من الآثار النفسية لجائحة “كورونا”.
وقال الهادي خلال إحدى حلقات برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن هناك تحسناً في مستوى التعافي خلال الفترة الحالية مقارنةً بالماضي، لكن الآثار النفسية لم تتلاش بشكل كامل.
ولفت إلى أن مستويات الاكتئاب والقلق هبطت بالفعل، بعدما كانت مُرتفعة للغاية خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الماضي 2020. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن النساء تأثرن أكثر من الرجال بالجائحة، وذلك بسبب طبيعة المرأة وميولها العاطفية، وتغيرات الهرمونات التي تحدث لديها، وزيادة الضغوط عليها في ظل خروجها للعمل.
هل تعافى المجتمع السعودي تماما من الآثار النفسية لكورونا؟.. استشاري طب نفسي يُجيب@A_AlHadi@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/xVCcGTnUd2
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 14, 2021
الآثار النفسية لكورونا في السعودية..
د. أحمد الهادي – استشاري الطب والعلاج النفسي- يشرح أسباب تأثر النساء أكثر من الرجال بالجائحة@A_AlHadi#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/scU6JhDNyu
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 14, 2021