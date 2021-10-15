“الصحة” تعلن فتح التقديم على “برنامج تدريب الممارسين الصحيين”.. وهذه الشروط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، عن فتح التقديم على برنامج تدريب الممارسين الصحيين، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 19 / 10 / 2021م، حتى الأحد 31 / 10 / 2021م.
وأوضحت أن شروط التقديم في البرنامج تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون المتقدم ملتحقًا بوظيفة في قطاع حكومي أو خاص، وضرورة الالتزام بالعمل وفقًا لبنود عقد التدريب.
وأشارت إلى أن البرنامج يستهدف الفئات التالية:
– الأطباء المقبولين في برنامج شهادة الاختصاص السعودية المنفذ في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
– الأطباء المقبولين في برنامج التخصص الدقيق المنفذ في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
– الأطباء المقبولين في برنامج الزمالة الطبية للتخصصات العامة وبرنامج الدكتوراه المنفذين في الجامعات السعودية اللذين يعادلان برامج شهادة الاختصاص السعودية المنفذة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وفقًا لتصنيف الهيئة.
– الأطباء المقبولين في برنامج التخصص الدقيق المنفذ في الجامعات السعودية الذي يعادل برنامج التخصص الدقيق المنفذ في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وفقًا لتصنيف الهيئة.
– الأخصائيين من غير الأطباء المقبولين في البرامج التدريبية المنفذة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
ونوهت على المتقدمين بضرورة إحضار شهادة التخرج، وشهادة إنهاء فترة الامتياز، وإشعار القبول الصادر من الجهة التعليمية أو التدريبية، إلى جانب الهوية الوطنية، وشهادة من التأمينات الاجتماعية توضح عدم وجود اشتراك سارٍ للمتقدم. وفق “أخبار 24”.