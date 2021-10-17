“فهد الطبية” توجه بعض النصائح للمحافظة على التمثيل الغذائي

وجّهت مدينة الملك فهد الطبية عدة نصائح؛ من أجل المحافظة على التمثيل الغذائي في الجسم، وذلك ضمن اليوم العالمي للأغذية.
ونصحت المدينة بضرورة الموازنة بين السعرات الحرارية التي يتم تناولها والتي يحرقها الجسم، وعدم الإهمال في الوجبات اليومية وخاصة وجبة الإفطار، والمحافظة على التنويع والتوزيع بين الأطباق الصحية مثل النشويات المعقدة كالخبز الأسمر والشوفان، والخضراوات، والفواكه، ومنتجات الألبان، والبروتينات.
كما حثت على تناول البروتينات الكافية مثل الدجاج، واللحوم الحمراء، والأسماك، والمكسرات، والبقوليات، مبينةً أنها تساعد في حرق الدهون والحفاظ على العضلات، وتمنع الشعور بالشبع لفترة طويلة. وفق “أخبار 24”.
وحذرت من تناول الأطعمة والمشروبات عالية السعرات الحرارية وقليلة القيم الغذائية، مثل المشروبات الغازية بأنواعها، والوجبات السريعة والمقليات.
صحتك في غذائك..!#اليوم_العالمي_للأغذية#مدينة_الملك_فهد_الطبية #تجمع_الرياض_الصحي_الثاني pic.twitter.com/10TGKiKKGp
— مدينة الملك فهد الطبية (@KFMC_RIYADH) October 16, 2021