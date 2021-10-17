“التجارة” تدشن خدمة القبول الفوري الإلكتروني لعقود تأسيس الشركات

دشنت وزارة التجارة، اليوم (الأحد)، خدمة القبول الفوري الإلكتروني لعقود تأسيس الشركات، وكذلك ما يطرأ عليها من تعديل، مبينة أنها تمكّن الشركاء من إصدار عقود التأسيس وقرارات التعديل إلكترونياً بشكل فوري بعد تقديمها دون الحاجة إلى مراجعتها وتدقيقها من قبل الوزارة.
وأوضحت أن تلك التعديلات تتضمن عدة أمور أبرزها: المواد الخاصة بالمركز الرئيسي للشركة، أو اسم الشركة أو أغراضها، أو إدارتها، أو التعديل على رأس مالها.
وأشارت إلى أن الخدمة الإلكترونية تتيح كذلك إمكانية تحول كيان الشركة إلى شكل آخر، بالإضافة إلى القرارات المتعلقة بعمليات الاندماج وقرارات استمرار الشركة، بما في ذلك القرارات المتعلقة بتعديل رأس مال الشركة وفق ضوابط محددة. وفق “أخبار 24”.
ويمكن للشركات الراغبة من الاستفادة من الخدمة، زيارة بوابة خدمات الشركات على الرابط التالي: e.mc.gov.sa