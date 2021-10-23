ولي العهد يعلن إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات التي تسهم في تحقيق “مبادرة السعودية الخضراء”

أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم (السبت) إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات النوعية التي تسهم في تحقيق “مبادرة السعودية الخضراء”.
وأوضح خلال مخاطبته النسخة الأولى للمنتدى السنوي للمبادرة؛ أن هذه الحزمة الأولى من المبادرات تمثل استثمارات بقيمة تزيد عن 700 مليار ريال، مما يساهم في تنمية الاقتصاد الأخضر، وخلق فرص عمل نوعية، وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وفقاً لرؤية المملكة 2030.
وقال ولي العهد إن هذه الحزمة من المبادرات ستكون بمثابة خارطة طريق لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، التي من شأنها المساهمة في تحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة السعودية الخضراء.
وأبان أن مبادرات المملكة في مجال الطاقة ستسهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030م، ويمثل ذلك تخفيضاً طوعياً بأكثر من ضعف مستهدفات المملكة المعلنة فيما يخص تخفيض الانبعاثات.
وأكد بدء المرحلة الأولى من مبادرات التشجير بزراعة أكثر من 450 مليون شجرة، وإعادة تأهيل 8 ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة، وتخصيص أراضي محمية جديدة، ليصبح إجمالي المناطق المحمية في المملكة أكثر من 20% من إجمالي مساحتها.
وأشار إلى خطة لتحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر المدن العالمية استدامة، إضافة لجعلها من أكثر مدن العالم تشجيرًا، مبيناً أن المملكة تتجه للانضمام إلى الاتحاد العالمي للمحيطات، وإلى تحالف القضاء على النفايات البلاستيكية في المحيطات والشواطئ، وإلى اتفاقية الرياضة لأجل العمل المناخي، بالإضافة إلى تأسيس مركز عالمي للاستدامة السياحية، وتأسيس مؤسسة غير ربحية لاستكشاف البحار والمحيطات.
وذكر ولي العهد أن المملكة تستهدف الوصول للحياد الصفري في عام 2060، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وبما يتوافق مع خطط المملكة التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادي، وبما يتماشى مع “خط الأساس المتحرك”، وفي ظل نضج وتوفر التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات.
#فيديو | كلمة سمو #ولي_العهد في افتتاح منتدى #مبادرة_السعودية_الخضراء.#واس pic.twitter.com/kKcSJWhI3i
— واس الأخبار الملكية (@spagov) October 23, 2021
وفق “أخبار 24”.