ولي العهد يطلق “استراتيجية استدامة الرياض”.. وهذا ما ستحققه للعاصمة

أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، استراتيجية استدامة الرياض على هامش منتدى مبادرة السعودية الخضراء الذي بدأ أعماله اليوم (السبت) في العاصمة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض الأستاذ فهد الرشيد، في كلمته أمام المنتدى، أن استراتيجية استدامة الرياض، ستوفر على اقتصاد المدينة ما بين 40 و65 مليار ريال، نتيجة رفع مستوى كفاءة البنية التحتية وتخفيض استهلاك الطاقة والمياه، وتخفيض فاتورة الآثار الصحية جراء تحسّن الصحة العامة.
وحول الأثر الذي تُحققه مشاريع الهيئة الملكية لمدينة الرياض على نمط الحياة داخل المدينة، أشار إلى أنه عند الانتهاء من تنفيذ مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في العاصمة، تستهدف الهيئة الملكية رفع نسبة استخدام السكان لوسائل النقل العام في المدينة من 5% إلى 20% عبر استثمارات تبلغ قيمتها 112.5 مليار ريال، ورفع نسبة المركبات الكهربائية في المدينة إلى 30% بحلول عام 2030. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه من المتوقع أن يساهم مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بتقليل عدد الرحلات اليومية بمعدل مليون رحلة، مما سينتج عنه تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحوالي 1.5 مليون طن سنويا.
وأبان أن الهيئة تستثمر 30 مليار ريال في مشاريع ومبادرات لحماية البيئة، مشيرًا إلى منجزات مبادرة الرياض الخضراء، الذي يعد أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، كمساهم رئيس في مؤشر الأهداف المستدامة.
وتستهدف مبادرتا الرياض الخضراء والاستدامة البيئية للرياض زراعة ما مجموعه 15 مليون شجرة لرفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء من 1.7 إلى 28 مترًا مربعًا داخل النطاق الحضري بحلول عام 2030، مما سينتج عنه خفض درجة حرارة المدينة بمقدار 1.5 إلى 2 درجة مئوية، أي خفض درجة حرارة الوهج المنعكس من سطح الأرض بمقدار 8 إلى 15 درجة في مناطق التشجير المكثف.
وأشار إلى أنه سيتم توفير أكثر من 3,3 ألف حديقة، و43 حديقة كبرى في مدينة الرياض، بهدف تحسين أسلوب الحياة فيها، مبينا أن الحدائق ستسهم في أنسنة العاصمة وتقوية علاقة السكان ببيئتهم وتحسين جودة الحياة.