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أخبار محلية > استشاري يُحذر من علاج الأطفال بـ”الكي” و”الأعشاب”.. ويستشهد بطفلة توفـيت نتيجة لذلك
25/10/2021   10:40 ص

استشاري يُحذر من علاج الأطفال بـ”الكي” و”الأعشاب”.. ويستشهد بطفلة توفـيت نتيجة لذلك

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حذّر استشاري أعصاب الأطفال الدكتور محمد آل مهمل، الجميع من علاج الأطفال بـ”الكي” وذلك لتسببه في العديد من المخاطر الصحية والنفسية والجسدية.

وقال الدكتور آل مهمل خلال مداخلة ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن علاج الأطفال بالكي لم يثبت أي نتيجة إيجابية وفقاً للأبحاث التي أجريت، بل إنه يُحدث اضطرابات نفسية تتمثل في التبول اللاإرادي، واضطرابات النوم، وفقد التركيز، وتشتت الانتباه، وكذلك آثار جسدية ونقل العدوى.

وأضاف أن بعض الوصفات العشبية شديد الخـطورة خاصة على الأطفال، مبيناً أن بعضها يتسبب في دخول العديد منهم إلى العناية المركزة؛ لأنها لم تستخدم عن طريق مختصين وأيضاً لم تُعط بالقدر المطلوب.

وروى قصة مأساوية لطفلة تناولت عشبة كانت مخصصة للكبار وأدخلت على إثرها للعناية المركزة لمدة أسبوع، بعد أن تسببت في فشل جميع أعضاء جسدها ووفـاتها بعد ذلك، ناصحاً الجميع بعدم استخدام الأعشاب في العلاج إلا تحت إرشاد مختصين في هذا المجال.

وفق “أخبار 24”.

استشاري يُحذر من علاج الأطفال بـ”الكي” و”الأعشاب”.. ويستشهد بطفلة توفـيت نتيجة لذلك

أخبار محلية
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