الخريِّف: قريبًا اعتماد الاستراتيجية الصناعية الوطنية.. ونستهدف الأتمتة الرقمية لـ 4 آلاف مصنع

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريِّف، قرب اعتماد الاستراتيجية الصناعية الوطنية من قبل الحكومة، فضلا عن استهداف الوزارة لتحويل 4 آلاف مصنع من الاعتماد الكثيف على العمالة الوافدة إلى الأتمتة الرقمية خلال 5 سنوات.
وأوضح الوزير، في تصريحاته لـ”العربية” و”سي إن بي سي عربية” على هامش مشاركته في فعاليات “مبادرة مستقبل الاستثمار” بنسختها الخامسة، أن الاستراتيجية ستركز على قدرة المملكة فيما يتعلق بالموارد الطبيعية، وموقع المملكة الجغرافي لتكون محطة مهمة خاصة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد.
وأكد أن المملكة لديها خطة توطين واضحة تنقسم إلى عدة مسارات، وهي مسار عاجل، ومسار متوسط المدى، ومسار طويل المدى، مضيفا أن المسار العاجل متعلق بالصناعات التي لها علاقة بتقوية القدرات المحلية، والأمن الغذائي والأمن العسكري والأمن الصحي. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الوزارة لديها خطة لتحويل 4 آلاف مصنع من الاعتماد الكثيف على العمالة الوافدة إلى الأتمتة الرقمية خلال 5 سنوات، بحيث تتبنى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لافتا إلى أن الوزارة تنتظر إقرار 5 مدن اقتصادية لخدمة القطاع الصناعي وإعادة التصدير.