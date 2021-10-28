محافظ الخرج يلتقي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض

استقبل محافظ الخرج أ/مساعد بن عبدالله الماضي اليوم الخميس الموافق ١٤٤٣/٣/٢٢هـ فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي ، ويرافقه فضيلة مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الخرج وعدد من منسوبي الادارة .
وفي بداية الاستقبال رحب المحافظ بالجميع وشكر الجهود التي تقدمها إدارة المساجد بالخرج . وتم مناقشة سبل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والاهتمام بالمساجد . وأوضح فضيلة مدير فرع الرياض عناية الدولة بالمساجد ومتابعة معالي الوزير بمتطلبات الفروع وأنه تم توقيع عقد لاعمال الصيانة والنظافة لـ ٢٧٠مسجد بالمحافظة.
وفي نهاية اللقاء قدم الشيخ السبيعي شكره لمحافظ الخرج على حسن الحفاوة والاستقبال واهتمامه الملموس بما يتعلق بالمساجد والجوامع بالمحافظة .