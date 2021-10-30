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أخبار محلية > والد الجندي المتوفى خلال مكافحته حريقاً بجدة يتحدث عن الراحل.. وكيف تلقى نبأ وفاته
30/10/2021   8:20 ص

والد الجندي المتوفى خلال مكافحته حريقاً بجدة يتحدث عن الراحل.. وكيف تلقى نبأ وفاته

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تحدث والد الجندي أول محمد صالح العصيمي الذي استشهد مؤخراً أثناء مكافحة حريق في منزل بمحافظة جدة، عن عمل وحياة نجله وكيف تلقى نبأ وفاته.

وقال صالح العصيمي وفقاً لـ”عكاظ”، إن نجله كان يقطن في الطائف ويعمل بجدة منذ 5 سنوات، مشيراً إلى أنه كان منتظماً ومبادراً دائماً في العمل.

ولفت إلى أن نجله كان محبوباً بين زملائه وكان حريصاً قبل وفاته على أداء عمله في إنقاذ الأرواح والممتلكات والحفاظ على أمن الوطن، مبيناً أنه تلقى خبر وفاته بقلب مؤمن بالله عز وجل وفخر لا يعلوه فخر.

بدوره نقل مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، تعازي ومواساة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، لذوي الجندي العصيمي.

والد الجندي المتوفى خلال مكافحته حريقاً بجدة يتحدث عن الراحل.. وكيف تلقى نبأ وفاته

 

والد الجندي المتوفى خلال مكافحته حريقاً بجدة يتحدث عن الراحل.. وكيف تلقى نبأ وفاته

أخبار محلية
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