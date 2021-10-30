مستفيدة من الإسكان التنموي تنهمر دموعها أثناء سرد معاناتها مع مكاتب الإيجار

استعرضت المستفيدة من الإسكان التنموي، فاطمة السليماني، معاناتها مع ملاحقة مكاتب استئجار الشقق السكنية، وتأثير تملكها لوحدة سكنية مناسبة على حياتها بشكل عام.
وقالت، خلال لقائها في برنامج “mbc في أسبوع”، إن الشقة السكنية التي حصلت عليها ضمن الإسكان التنموي فاقت تخيلاتها، مؤكدة أنها لم تصدق أنها باتت تمتلك شقة سكنية بمساحة كبيرة.
وأوضحت السليماني، التي انهمرت دموعها خلال الحديث عن معاناتها في السابق مع مكاتب الإيجار، أنها عانت بشدة في بعض الفترات، حيث اضطرت للبقاء على الدرج بعد طردها من بعض الشقق التي كانت تستأجرها.
وأضافت أن تملكها لهذه الشقة جعلها قادرة على مواصلة هوايتها القديمة المتمثلة في القراءة في علم النفس، ومن ثم تقديم جلسات إرشادية لجيرانها والمحيطين بها.
“فاطمة” إحدى المستفيدات من #الإسكان_التنموي تستقبلنا بدموع الفرح بعد تملكها بيتها وتخلصها من معاناة ملاحقة مكاتب الإيجار
القصة الكاملة مع خلف الخلف@klf_tv #MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/vNtnyvTxkN
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) October 30, 2021
وفق “أخبار 24”.