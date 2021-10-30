بالفيديو والصو : النصر يُفرط في الفوز ويكتفي بتعادل مثير أمام الفيحاء بالدوري

خـطف فريق الفيحاء تعادلاً مثيرًا أمام نظيره النصر، مساء اليوم السبت، بنتيجة 1-1، في إطار منافسات الجولة العاشرة بدوري المحترفين.
وسجل النصر هدفه في الدقيقة (17) عن طريق سامي النجعي، الذي تابع كرة قوية للبرازيلي تاليسكا، استلمها النجعي وسدد قوية من داخل منطقة الجزاء تسكن يمين مرمى الفيحاء.
وتمكن اللاعب مالك عبد المنعم من إدراك هدف التعادل لفريق الفيحاء في الدقيقة 84 مستغلا عرضية من الجانب الأيسر حولها برأسه في الشباك.
وبتلك النتيجة، وصل النصر إلى 13 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري، بينما رفع الفيحاء رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس.
أحداث المباراة
بدأت المباراة سريعة من الفريقين، حيث شهدت الدقيقة الثانية تسديدة على المرمى لفريق الفيحاء، عن طريق صامويل أوسو، ولكنها تمر بجوار حارس مرمى النصر وليد عبدالله.
ورد النصر بهجمة خطيرة في الدقيقة (5) بتسديدة على المرمى من اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا، ولكن تصدى لها فلاديمير ستويكوفيتش حارس مرمى الفيحاء.
وشهدت الدقيقة السادسة، تسديدة على المرمى لفريق الفيحاء عن طريق رامون لوبيز ولكن يشتتها دفاع النصر، قبل أن يرد النصر بهجمة خطيرة أيضًا عن طريق سامي النجعي تمر قريبة من المرمى.
وفي الدقيقة (14) شهدت تسديدة لفريق النصر عن طريق فينسنت أبو بكر، لكنها تمر بجوار مرمى الفيحاء، بعد أن تأتي هجمة من الفريق الأصفر عن طريق عبد المجيد الصليهم يشتتها دفاع الفيحاء.
وشهدت الدقيقة (19) محاولة من الفيحاء لتسجيل هدف التعادل، بتسديدة على المرمى عن طريق ريكاردو ريلر، ولكن تصدى لها وليد عبدالله حارس مرمى النصر.
وجاءت أولى البطاقات الصفراء في المباراة بالدقيقة (21) على أمادو موتاري لاعب الفيحاء، والبطاقة الثانية في الدقيقة (27) على عبدالرحمن السفري لاعب الفيحاء بعد تدخله على عبدالله الخيبري لاعب النصر.
وشهدت الدقيقة (38) تسديدة على المرمى خطيرة لفريق الفيحاء عن طريق رامون لوبيز، ولكن شتتها دفاع النصر.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب النصر عبد الفتاح عسيري مع حلول الدقيقة (52).
وفي الدقيقة (59) قرر المدير الفني لفريق النصر إجراء تبديل بدخول اللاعب علي الحسن بدلا من زميله عبدالفتاح عسيري بعد حصوله على بطاقة صفراء.
وكاد تاليسكا أن يحرز الهدف الثاني للنصر في الدقيقة (68)، بعدما حصل على الكرة من سامي النجعي على حدود منطقة الجزاء وسدد الكرة لتمر بجوار القائم الأيمن لمرمى فريق الفيحاء.
وشهدت الدقيقة (74) محاولة من الصليهم الذي حاول استخدام سـلاح التصويب عن بعد، لكن تسديدته استقرت في يد حارس مرمى الفيحاء.
وقرر مدرب الفيحاء إجراء تبديلين دفعة واحدة في الدقيقة (77) بدخول الثنائي سلطان مندش ومحمد البقعاوي بدلا من مخير الرشيدي وعبدالرحمن السفري.
وتمكن اللاعب مالك عبد المنعم من إدراك هدف التعادل لفريق الفيحاء في الدقيقة 84، مستغلا عرضية من الجانب الأيسر حولها برأسه في الشباك.
الهدف الأول لفريق #النصر سجله اللاعب سامي النجعي عند الدقيقة 17″#الفيحاء 0 – 1 #النصر #الفيحاء_النصر#قنوات_SSC pic.twitter.com/do5jZONGWz
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 30, 2021
⚽️🎥 د84’ شاهد هدف التعادل للفيحاء عن طريق ” مالك عبدالمنعم ” #الفيحاء_النصر pic.twitter.com/TF7EcjhB1Z
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) October 30, 2021
وفق “أخبار 24”.