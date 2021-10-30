بالصور : لكزس تكشف عن سيارتها LC 500 موديل 2022.. وهذا سعرها

كشفت شركة لكزس عن سيارتها LC 500 موديل 2022 التي جاءت بتحديثات ميكانيكية جديدة، مع تحسين استجابة نظام التوجيه الخطي، والمناورة في المنعطفات.
وأوضحت أنها تضمن أن تكون سيارتها لكزس LC 500 الجديدة أكثر رشاقة وأمتع في القيادة، مع جنوط 21 إنش مصقولة ضمن حزمة “سبورت” الرياضية، وبلمسات سوداء أنيقة، دون تغيير تصميم السيارة في الموديل الجديد.
وتستمد السيارة LC 500 قوتها من محرك V8 سعة 5 لترات بتنفس طبيعي بقوة 471 حصانا و539 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات ضمن خيارات أخرى.
ولم تتغير الأسعار الأمريكية للسيارة التي تبدأ من 93 ألف دولار (ما يعادل 348 ألف ريال)، دون الضريبة، على أن تصل للوكلاء قبل نهاية هذا العام. وفق “أخبار 24”.