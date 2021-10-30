نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالصور : لكزس تكشف عن سيارتها LC 500 موديل 2022.. وهذا سعرها
31/10/2021   12:03 ص

بالصور : لكزس تكشف عن سيارتها LC 500 موديل 2022.. وهذا سعرها

+ = -
885

كشفت شركة لكزس عن سيارتها LC 500 موديل 2022 التي جاءت بتحديثات ميكانيكية جديدة، مع تحسين استجابة نظام التوجيه الخطي، والمناورة في المنعطفات. 

 وأوضحت أنها تضمن أن تكون سيارتها لكزس LC 500 الجديدة أكثر رشاقة وأمتع في القيادة، مع جنوط 21 إنش مصقولة ضمن حزمة “سبورت” الرياضية، وبلمسات سوداء أنيقة، دون تغيير تصميم السيارة في الموديل الجديد. 

وتستمد السيارة LC 500 قوتها من محرك V8 سعة 5 لترات بتنفس طبيعي بقوة 471 حصانا و539 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات ضمن خيارات أخرى. 

ولم تتغير الأسعار الأمريكية للسيارة التي تبدأ من 93 ألف دولار (ما يعادل 348 ألف ريال)، دون الضريبة، على أن تصل للوكلاء قبل نهاية هذا العام.  وفق “أخبار 24”.

لكزس

 

لكزس 2

لكزس 4

بالصور : لكزس تكشف عن سيارتها LC 500 موديل 2022.. وهذا سعرها

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885182317.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.