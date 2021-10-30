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أخبار محلية > لبحث دور الأحياء السكنية في تعزيز جودة الحياة.. “البلدية والقروية” تطلق ملتقى “تنمية المدن”
31/10/2021   12:05 ص

لبحث دور الأحياء السكنية في تعزيز جودة الحياة.. “البلدية والقروية” تطلق ملتقى “تنمية المدن”

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يعقد قطاع الإسكان وتنمية المدن في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوم غد (الأحد) ملتقى “تنمية المدن” لبحث دور الأحياء السكنية في تعزيز جودة الحياة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمدن 2021.

ويضم الملتقى عدداً من الخبراء والمختصين في تنمية المدن من دول عديدة، حيث سيناقشون أبرز السبل والتوصيات المناسبة لتنمية المشهد الحضري في المملكة، وتعزيز استغلال الفرص المتاحة والتصدي للتحديات والمعوقات.

كما يناقش الملتقى تكيف المدن من أجل المرونة المناخية، ودور قطاع الإسكان في تنمية المدن وتعزيز جودة الحياة، ودور الابتكار والتطوير في إيجاد حلول مستدامة للتطوير الحضري.وفق “أخبار 24”.

لبحث دور الأحياء السكنية في تعزيز جودة الحياة.. “البلدية والقروية” تطلق ملتقى “تنمية المدن”

أخبار محلية
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