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أخبار محلية > خبير تقني: هذه الأشياء تُسرع استهلاك بطارية الجوال.. والعمر الافتراضي لها عامان
31/10/2021   7:02 ص

خبير تقني: هذه الأشياء تُسرع استهلاك بطارية الجوال.. والعمر الافتراضي لها عامان

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حذّر الخبير التقني رباح الصديان، من بعض الأشياء التي تؤدي إلى استهلاك بطارية الجوال بشكل سريع، داعياً إلى مراقبة العمر الافتراضي للبطارية وتغييرها باستمرار.

وقال الصديان، إن أسباب سرعة استهلاك البطارية تتضمن استخدام خلفية ساطعة للجوال أو خلفيات مُتحركة، وفتح أكثر من تطبيق دون غلقه وترك بعض خدمات المواقع مُفعّلة باستمرار وتعريض الجوال للحرارة.

وأضاف خلال إحدى حلقات برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن العمر الافتراضي لبطارية الهاتف تكون بين عام أو عامين، مشيراً إلى أن بطارية الجوال لا تختلف فقط من شركة لشركة بل من إصدار لإصدار داخل نفس الشركة. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن الشواحن غير الأصلية تُسبب عطباً كبيراً بالبطارية والجهاز نفسه، لذا يجب اختيار شواحن أصلية وتكون مُطابقة لنفس مواصفات الجهاز التي سيتم استخدامها فيه.

خبير تقني: هذه الأشياء تُسرع استهلاك بطارية الجوال.. والعمر الافتراضي لها عامان

أخبار محلية
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