لمن تجاوزت خدمتهم 25 عاماً.. “التعليم” تبدأ استقبال طلبات التقاعد المبكر

بدأت وزارة التعليم استقبال طلبات التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات ومديري المدارس والمشرفين التربويين، اعتباراً من اليوم (الأحد) وحتى 1443/06/1.
كما بدأت استقبال طلبات إعارة شاغلي الوظائف التعليمية لجهات حكومية تعليمية أو مؤسسات تعليمية خاصة أو عامة، لمن كان صافي خدمتهم “25” سنة فأعلى.
وشددت الوزارة على عدم استقبال أو رفع طلبات إنهاء الخدمة للتقاعد المبكر ورقياً، والتقديم من خلال نظام “فارس” بإدارات التعليم وجهاز الوزارة خلال الفترة المحددة، على أن يتم اعتماد قرار إنهاء الخدمة خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
أما طلبات العدول عن التقاعد المبكر فتُقبل قبل اعتماد الطلب في نظام “فارس”، على أن يكون تاريخ ترك العمل لطالبي التقاعد المبكر يوم 1444/01/23هـ. وفق “أخبار 24”.
وبخصوص خدمة الإعارة أكدت الوزارة ضرورة الالتزام بما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والقواعد التنظيمية الخاصة بالإعارة، على أن يكون اعتماد الإعارة من مدير التعليم في نظام “فارس” بعد الاستغناء عن شاغل الوظيفة التعليمية دون بديل ويكون تاريخ إنهاء العمل بصدور قرار الإعارة.