رسميًا.. لجنة المسابقات تعدل موعد مباراة الشباب ضد النصر في الدوري

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تعديل مواعيد إقامة مباراتين، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وعدلت رابطة المحترفين، مواجهة فريقي الاتفاق والتعاون، لتقام في يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر المقبل، عند الساعة 7 مساء، بدلا من يوم الجمعة الموافق الخامس من نفس الشهر.
كما عدلت الرابطة موعد مباراة الشباب والنصر، لتقام يوم الجمعة عند الساعة 5.50 دقيقة مساءً، بدلا من موعدها السابق عند الساعة 7.45 مساء، ضمن مباريات الجولة الـ11 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.
وجاء ذلك بناءً على خطاب الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد تأكيد إقامة مباراة المنتخب السعودي الأول ضد المنتخب الأسترالي في سيدني، وتقديم رحلة مغادرة بعثة الأخضر إلى مساء الجمعة 5 نوفمبر لضمان وصول الأخضر في وقت مناسب لبرنامج الإعداد للقاء أستراليا.