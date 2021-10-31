مصادر: حسين عبدالغني باق في النصر

كشفت مصادر، اليوم الإثنين، حقيقة تقديم المدير التنفيذي لفريق كرة القدم بنادي النصر، حسين عبدالغني، استقالته من منصبه، بسبب نتائج الفريق المتواضعة والتي كانت آخرها التعادل أمام الفيحاء بهدف لمثله السبت الماضي في دوري المحترفين.
وقالت المصادر، وفقا لبرنامج “شوت” على قناة “ssc”، إن المدير التنفيذي لفريق الكرة في النصر، حسين عبدالغني، مستمر في منصبه، ولا صحة لما تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية.
وكانت مصادر داخل النصر، أشارت في وقت سابق من يوم الأحد، إلى أن حسين عبد الغني، قدم استقالته من النادي، بعد المكالمة الهاتفية التي جمعته بأحد أعضاء مجلس الإدارة، والذي يرتبط مباشرة بالعضو الداعم الأمير خالد بن فهد.
وأوضحت المصادر، أن عضو مجلس الإدارة عبدالله العمراني، سيتولى الإشراف بصفة مؤقتة على الإدارة التنفيذية لكرة القدم، إلى حين تعيين أحد اللاعبين القدامى في المنصب.
يذكر أن حسين الغني أثار جدلًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، خاصة بعد نهاية مباراة النصر أمام نظيره الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والتي ودع خلالها الفريق الأصفر البطولة. وفق “أخبار 24”.
وسقط فريق النصر في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام نظيره الفيحاء على هامش مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
عبدالرحمن الحميدي :
حسب مصادر #برنامج_شوت حسين عبدالغني مستمر مع النصر كمدير تنفيذي لكرة القدم.@A_AlHameedi pic.twitter.com/8ItbEC2ByT
— برنامج شوت (@Shoot_SSC) October 31, 2021