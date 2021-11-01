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اخبار رياضية > رسميا.. “الآسيوي” يعلن حكام نهائي دوري الأبطال بين الهلال وبوهانغ ستيلرز الكوري
01/11/2021   10:48 م

رسميا.. “الآسيوي” يعلن حكام نهائي دوري الأبطال بين الهلال وبوهانغ ستيلرز الكوري

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، رسميا، حكام نهائي دوري أبطال آسيا 2021، والذي يجمع بين الهلال، وبوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.

وتقرر تكليف الحكم الإماراتي محمد عبدالله حسن بإدارة المباراة، التي تقام يوم 23 نوفمبر 2021 في العاصمة الرياض.

ويشارك أيضاً في إدارة المباراة الحكمان المساعدان محمد أحمد الحمادي وحسن محمد المهري من الإمارات.

وكلف الاتحاد الآسيوي الإماراتيين عادل علي النقبي وأحمد سعيد الراشدي كحكمين رابع وخامس للمباراة. وتم اختيار الإماراتي عمار علي الجنيبي كحكم فيديو مساعد، إلى جانب مواطنه عمر محمد العلي والسوري حنا حطاب.

وكان الطاقم الإماراتي شارك في إدارة مباريات كأس العالم 2018 في روسيا، حيث أداروا مباراة المجموعة الثالثة بين فرنسا وبيرو، والتي انتهت بفوز فرنسا 1-0. وفق “أخبار 24”.

كما شارك الطاقم في كأس آسيا 2019 في الإمارات، حيث أداروا مباراة الدور ربع النهائي بين اليابان وفيتنام، والتي كانت أول مباراة يتم خلالها استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في تاريخ كأس آسيا.

رسميا.. “الآسيوي” يعلن حكام نهائي دوري الأبطال بين الهلال وبوهانغ ستيلرز الكوري

اخبار رياضية
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