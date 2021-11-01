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اخبار رياضية > رسميًا.. ملعب “الدرة” يحتضن نهائي دوري الأبطال بين الهلال وبوهانغ ستيلرز الكوري
01/11/2021   10:48 م

رسميًا.. ملعب “الدرة” يحتضن نهائي دوري الأبطال بين الهلال وبوهانغ ستيلرز الكوري

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رسميا، أن استاد الملك فهد الدولي “الدرة” سيستضيف نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

وتأهل الهلال إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بعدما حقق الفوز على نظيره النصر، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أُقيمت بينهما ضمن منافسات دور نصف نهائي البطولة القارية.

بينما حجز نادي بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، مقعده في نهائي البطولة بعد الفوز على مواطنه أولسان هيونداي حامل اللقب بفارق ركلات الترجيح (5-4) بعد تعادل الفريقين (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي. وفق “أخبار 24”.

وفي سياق متصل، تقرر تكليف الحكم الإماراتي محمد عبدالله حسن بإدارة المباراة، التي تقام يوم 23 نوفمبر 2021 في العاصمة الرياض. ويشارك أيضاً في إدارة المباراة الحكمان المساعدان محمد أحمد الحمادي وحسن محمد المهري من الإمارات.

رسميًا.. ملعب “الدرة” يحتضن نهائي دوري الأبطال بين الهلال وبوهانغ ستيلرز الكوري

اخبار رياضية
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