رغم إعاقته.. شاب يعمل بنقل الركاب وهكذا يرى الإعاقة الحقيقية

تمكن الشاب فهد المري من التغلب على إعاقته حيث يقود سيارته يومياً متجولاً بين مدن الأحساء وقراها، بالعمل في أحد تطبيقات توصيل الركاب، رغم إصابته بشلل الأطفال سابقاً.
وأوضح المري خلال حديثه لبرنامج 120 على قناة الإخبارية أن الإعاقة الحقيقية ليست في الجسم بل في التفكير والعقل، فطالما أن الشخص يفكر ويستطيع أن يعمل بشكل صحيح فلن يعوقه شيء.
وأضاف أنه يقوم بتوصيل الركاب للدمام والقصيم، حيث يسكن في الأحساء، مؤكداً أن المعاق يستطيع التحرك والذهاب إلى أي مكان دون أن يمنعه شيء، وأنه يفعل كل ما يرغب ويدخل أي مكان كيفما شاء.
فيديو | “فهد المري”.. نموذج سعودي تغلب على إعاقته في عمله بتوصيل الركاب#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/obFxNw7wNd
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 5, 2021
وفق “أخبار 24”.