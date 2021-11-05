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أخبار محلية > 7 إصابات خطيرة ومتوسطة في حـادث تصادم بالرياض
05/11/2021   8:52 م

7 إصابات خطيرة ومتوسطة في حـادث تصادم بالرياض

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تعرض 7 أشخاص لإصابات خطيرة ومتوسطة نتيجة حـادث تصادم في حي النفل شمال العاصمة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، أن الحادث تمت مباشرته من قبل 4 فرق إسعافية مع وجود القيادة الميدانية.

وأشار إلى أنه تمت معالجة حالتين في الموقع، ونقل 5 عبر الفرق الإسعافية إلى مستشفى الإيمان ومدينة الملك سعود الطبية. وفق “أخبار 24”.

وشدد على ضرورة التقيد بالأنظمة المرورية بعدم ملاحقة سيارات الإسعاف أثناء مباشرة أو نقل الحالات والحوادث وإفساح المجال أمام المسعفين وعدم التجمهر في مواقع الحوادث.

7 إصابات خطيرة ومتوسطة في حـادث تصادم بالرياض

أخبار محلية
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