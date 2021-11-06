بالأسماء.. التشكيل الجديد للمجلس الموحد في “رئاسة الحرمين”

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس قراراً بإعادة تشكيل المجلس الموحد بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.
ونص القرار على تعيين المستشار ووكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية الدكتور نبيل اللحيدان مشرفاً على المجلس، ومحمد الجابري رئيساً للمجلس، وعبدالعزيز الأيوبي نائباً.
وتضمن تعيين 16 عضوًا، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: بدر الفريح، وعبدالله الحنيني، وهاتي الحسيني، وطلال الثقفي، وعلى الشنقيطي، وعبدالله الحيدر، وفارس الصاعدي، وجمعان الجهني، وعمر الحميدي، وفخري فيض، وأسامة الحجيلي، وسنان تركستاني، وسعد الأحمدي، ومحمد فقيهي، ومرام المعطاني، وليلى المحمدي.
ووجه الرئيس العام بعقد اجتماعات المجلس مرة واحدة كل شهر على الأقل مرة في مكة ومرة في المدينة. وفق “أخبار 24”.