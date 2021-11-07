استشاري طب نفسي يوضح ما هي متلازمة “الاكتناز القهري” وما علاماتها

أوضح استشار الطب النفسي الدكتور وليد السحيباني، ما المقصود بمتلازمة “الاكتناز القهري” التي تلاحق الأشخاص الذين يعانون الخرف في الكبر، وتندرج ضمن أمراض الوسواس القهري.
وقال الدكتور السحيباني خلال مقابلة ببرنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، إن اضطراب الاكتناز القهري يحصل لدى الكثير من الأشخاص، وذلك من خلال احتفاظهم بمقتنيات قديمة لم يكونوا في احتياجها مطلقاً، ظناً منهم أنهم قد يحتاجونها مستقبلاً.
وأضاف أن الشخص الذي يعاني اضطراب الاكتناز القهري، يعاني من القلق وعدم القدرة على التخلص من الأشياء التي لا يحتاجها، أو حتى إعطائها لشخص آخر، وهو ما يسبب الفوضى في أرجاء المكان نظراً لتكديسها دون الاستفادة منها.
فيديو | استشاري الطب النفسي لـ #نشرة_النهار:
متلازمة “الاكتناز القهري” تلاحق الأشخاص الذين يعانون من الخرف في الكبر وتندرج ضمن أمراض الوسواس القهري.. ليحرص البعض بالاحتفاظ بأشياء لا فائدة منها وتكديسها حتى تعم الفوضى أرجاء المكان #الإخبارية pic.twitter.com/uKNd6CJiaW
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 6, 2021
وفق “أخبار 24”.