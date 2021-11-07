نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > استشاري طب نفسي يوضح ما هي متلازمة “الاكتناز القهري” وما علاماتها
07/11/2021   6:58 ص

استشاري طب نفسي يوضح ما هي متلازمة “الاكتناز القهري” وما علاماتها

+ = -
1041

أوضح استشار الطب النفسي الدكتور وليد السحيباني، ما المقصود بمتلازمة “الاكتناز القهري” التي تلاحق الأشخاص الذين يعانون الخرف في الكبر، وتندرج ضمن أمراض الوسواس القهري.

وقال الدكتور السحيباني خلال مقابلة ببرنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، إن اضطراب الاكتناز القهري يحصل لدى الكثير من الأشخاص، وذلك من خلال احتفاظهم بمقتنيات قديمة لم يكونوا في احتياجها مطلقاً، ظناً منهم أنهم قد يحتاجونها مستقبلاً.

وأضاف أن الشخص الذي يعاني اضطراب الاكتناز القهري، يعاني من القلق وعدم القدرة على التخلص من الأشياء التي لا يحتاجها، أو حتى إعطائها لشخص آخر، وهو ما يسبب الفوضى في أرجاء المكان نظراً لتكديسها دون الاستفادة منها.

وفق “أخبار 24”.

استشاري طب نفسي يوضح ما هي متلازمة “الاكتناز القهري” وما علاماتها

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885183511.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.