رد فعل الأهلي على استدعاء النقاز بشأن احتجاج الهلال

كشفت مصادر عن رد إدارة النادي الأهلي، على خطاب تلقته اليوم (الخميس) من لجنة الانضباط تطلب من خلاله استدعاء المحترف التونسي حمدي النقاز للتحقيق على خلفية الشكوى التي تقدمت بها إدارة نادي الهلال.
وقالت المصادر، وفقًا لـ”عكاظ”، إن النادي الأهلي تقدم بخطاب رسمي للجنة الانضباط اعتبر من خلاله أن استدعاء اللاعب حمدي النقاز غير نظامي بحسب لوائح لجنة الانضباط.
وأوضحت المصادر أن احتجاج الأهلي على الاستدعاء يأتي لمخالفة اللجنة لوائحها التي تضع عبء إثبات حالة الاحتجاج على المحتج، فيما يظهر استدعاء اللجنة للاعب مساندتها ووقوفها مع طرف ضد الآخر.
وكان نادي الهلال قد تقدم باحتجاج بشأن عدم نظامية مشاركة النقاز في المباراة التي جمعت الأهلي والهلال ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.