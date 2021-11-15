حارس الحزم: حمدالله والسومة أصعب من واجهتهما بالدوري.. و”الدوسري” أفضل لاعب محلي

تحدث حارس مرمى فريق نادي الحزم، مليك عسلة، عن أفضل الأندية والجمهور الأقوى والمهاجم الأصعب الذي واجهه خلال منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال مليك عسلة، في تصريحات صحفية: “أفضل فريقين بدوري المحترفين هما الهلال والنصر”، موضحا أن جماهير الاتحاد هي الأقوى على الإطلاق بين جماهير أندية المملكة.
وأضاف “عسلة”، أن أصعب مهاجم واجهه بدوري المحترفين، محترف النصر عبدالرزاق حمد الله، وهداف الأهلي، اللاعب السوري عمر السومة، مشيرا إلى أن أفضل لاعب محلي هو لاعب الاتفاق محمد الكويكبي، وجناح الهلال سالم الدوسري. وفق “أخبار 24”.
وعن أفضل لاعب أجنبي بدوري المحترفين، أوضح حارس مرمى الحزم، أنه مدافع فريق ضمك فاروق شافعي، وتابع عسلة أنه يطمح أن يحقق أي بطولة مع فريقه بدوري المحترفين.