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رياضة > النعيمة: لم أنم لـ4 أيام منذ إبلاغي بحمل كأس “الآسيوية”.. ويكفيني شرفاً ما تقوله عني الجماهير
24/11/2021   1:20 م

النعيمة: لم أنم لـ4 أيام منذ إبلاغي بحمل كأس “الآسيوية”.. ويكفيني شرفاً ما تقوله عني الجماهير

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قال نجم وأسطورة نادي الهلال السابق صالح النعيمة إنه لم ينم لـ4 أيام منذ إبلاغه بأنه سيحمل كأس البطولة الآسيوية قبل بدء المباراة.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج “صدى الملاعب” على قناة “إم بي سي”، أن ذلك بسبب ما أطلقه عليه جمهور الهلال من أوصاف مثل: “فال خير”، و”وجه السعد”، وقال: “هذه عندي تسوى ملايين الملايين يكفيني شرف أني حملت بيدي الكأس عام 2019 وسلمته لفريق الهلال عام 2021، وإن شاء الله المسيرة ستتكرر”.

وأشار إلى أن البطولة الآسيوية أصبحت للهلال كالدوري، وذلك بسبب طبع الهلال الذي يقوم على احترام الفريق المنافس، لافتاً إلى أن الهلال احترم الفريق الكوري وأعطاه الأهمية القصوى. وفق “أخبار 24”.

وكان فريق الهلال، قد تُوّج للمرة الرابعة بلقب دوري أبطال آسيا، بعد فوزه بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم (الثلاثاء)، بنظيره الكوري الجنوبي “بوهانغ ستيلرز”، في نهائي دوري أبطال آسيا.

النعيمة: لم أنم لـ4 أيام منذ إبلاغي بحمل كأس “الآسيوية”.. ويكفيني شرفاً ما تقوله عني الجماهير

رياضة
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