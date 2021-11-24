بالفيديو والصور.. كلمة خادم الحرمين في اجتماع مجموعة الرؤية الإستراتيجية روسيا والعالم الإسلامي

أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة تسعى لتعزيز الوئام بين مختلف الأديان والحضارات وترسيخ القيم الإنسانية، وتعزيز التعاون بين دول العالم الإسلامي وروسيا.
ونوه الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية “روسيا والعالم الإسلامي”، بالدور المشرف الذي قامت به المملكة في تبني مبادئ الاعتدال والمبادرات التي أطلقتها في هذا الشأن، ومنها “وثيقة مكة المكرمة”، مؤكدًا دعم المملكة لأي جهود مستقبلية تهدف لخدمة هذه المبادئ.
وأشار، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، إلى أن المملكة تدعو دول مجموعة الرؤية لتعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهها دول العالم، ومنها النزاعات السياسية، وانتشار الأوبئة، والركود الاقتصادي، والتغير المناخي.
وأضاف أن هناك فرصاً مواتية لدول مجموعة الرؤية لتكوين شراكات اقتصادية متينة في مجالات عدة منها المنتجات الحلال، والتمويل الإسلامي، مشيرًا إلى أن العلاقات السعودية الروسية تطورت وتوجت باتفاقات في مجالات عدة.
وشدد على أهمية هذا الاجتماع الذي يجمع دول العالم الإسلامي بروسيا، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وزيادة التعاون المشترك في مكافحة التطرف والإرهاب. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن العلاقات السعودية الروسية شهدت قفزات نوعية في السنوات الأخيرة، وأسفرت عن التوقيع على العديد من الاتفاقيات المشتركة في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والدفاعية، ومهدت الطريق لتطوير هذه العلاقات وترسيخ مستوى الثقة بين البلدين.
يذكر أن اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية “روسيا والعالم الإسلامي”، عقد اليوم (الأربعاء)، في محافظة جدة، تحت شعار “الحوار وآفاق التعاون”، بمشاركة واسعة من مسؤولين وعلماء ومفكرين من روسيا الاتحادية ودول العالم الإسلامي.
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كلمة #خادم_الحرمين_الشريفين#الملك_سلمان بن عبدالعزيز
ألقاها نيابة عنه
أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل
بمناسبة انطلاق أعمال مجموعة الرؤية الإستراتيجية «روسيا والعالم الإسلامي»، تحت شعار «الحوار وآفاق التعاون» pic.twitter.com/sxygtLofwF
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) November 24, 2021