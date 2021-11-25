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جديد المحليات > طالبة تبتكر روبوتاً يكشف وجود الألغام بواسطة الأقمار الصناعية.. وهذه قصته
25/11/2021   6:53 ص

طالبة تبتكر روبوتاً يكشف وجود الألغام بواسطة الأقمار الصناعية.. وهذه قصته

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ابتكرت طالبة، روبوتاً يكشف وجود الألغام بواسطة الأقمار الصناعية ويحدد نوعها وموقعها والمدى المتوقع للانفجار الخاص بها.

وأوضحت الطالبة جنى الشواطي، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن تفكيرها بهذا الابتكار جاء بعد ملاحظتها معاناة الجنود البواسل في الحد الجنوبي من أثر تلك الألغام.

ولفتت إلى أن الابتكار تقوم فكرته على استقبال الروبوت إشارات تحدد حقول الألغام، فيما تعمل تقنية أخرى على تحليل الشحنات الموجودة لحساب مدى قوة الانفجار المتوقعة لتلك الألغام ومداها.

وفق “أخبار 24”.

طالبة تبتكر روبوتاً يكشف وجود الألغام بواسطة الأقمار الصناعية.. وهذه قصته

جديد المحليات
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