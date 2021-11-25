طالبة تبتكر روبوتاً يكشف وجود الألغام بواسطة الأقمار الصناعية.. وهذه قصته

ابتكرت طالبة، روبوتاً يكشف وجود الألغام بواسطة الأقمار الصناعية ويحدد نوعها وموقعها والمدى المتوقع للانفجار الخاص بها.
وأوضحت الطالبة جنى الشواطي، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن تفكيرها بهذا الابتكار جاء بعد ملاحظتها معاناة الجنود البواسل في الحد الجنوبي من أثر تلك الألغام.
ولفتت إلى أن الابتكار تقوم فكرته على استقبال الروبوت إشارات تحدد حقول الألغام، فيما تعمل تقنية أخرى على تحليل الشحنات الموجودة لحساب مدى قوة الانفجار المتوقعة لتلك الألغام ومداها.
فيديو | الطالبة جنى الشواطي تبتكر روبوتا يكشف وجود الألغام بالأقمار الصناعية#الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/f2KUvXcxI5
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 24, 2021
وفق “أخبار 24”.