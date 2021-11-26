بموافقة مجلس الوزراء.. نظام إلكتروني مرتقب لتسهيل تسجيل وتوثيق بيانات العمالة الوافدة إلى المملكة

نصت قواعد عمل اللجنة الدائمة لاعتماد مراكز فحص العمالة الوافدة في الخارج على إنشاء نظام إلكتروني لتسهيل تسجيل وتوثيق بيانات العمالة الوافدة إلى المملكة.
وبينت القواعد مهام اللجنة في هذا الشأن، إذ ستعمل على تطوير نظام إلكتروني يربط بين مراكز فحص العمالة الوافدة في الخارج وبين وزارتي الخارجية والصحة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة في مركز المعلومات الوطني، لتسهيل تسجيل وتوثيق بيانات العمالة الوافدة، وتمرير نتائج فحوصاتهم وتقييم أداء المراكز إلكترونياً.
ومن المقرر أن يتم أيضا وضع نظام إلكتروني يضمن تسجيل جميع المعلومات التفصيلية للمراكز المتقدمة بطلب اعتمادها مراكز فحص للعمالة الوافدة إلى المملكة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وافق مؤخرًا على قواعد عمل اللجنة الدائمة لاعتماد مراكز فحص العمالة الوافدة في الخارج، وذلك في الدول التي لا يغطيها نشاط مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.