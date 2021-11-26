“الأرصاد” يوضح حالة الطقس المتوقعة اليوم .. وينبه من هطول أمطار رعدية وأتربة مثارة في عدة مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس اليوم (الجمعة)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وأوضح المركز، في تقريره، أنه يتوقع سماء صحوةً إلى غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي عسير وجازان.
وأضاف أنه يتوقع استمرار تأثير رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.
كما أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، تنبيهات بهطول أمطار رعدية وسحب ممطرة بعدد من مناطق المملكة، وهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى.
وأوضح النظام أن أجزاء من مناطق القصيم، والرياض، والشرقية، ومكة المكرمة، وعسير، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ10 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ5 مساءً. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن أجزاء من منطقتي عسير وجازان، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
وأشار إلى أن محافظتي جازان وفرسان بمنطقة جازان، ستشهدان سحباً رعدية ممطرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ3 ظهراً.