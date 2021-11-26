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جديد المحليات > صيدلانية تُحذر من كثرة تناول المضادات الحيوية.. وتتحدث عن توقع صادم لوفيات البكتيريا
26/11/2021   9:11 ص

صيدلانية تُحذر من كثرة تناول المضادات الحيوية.. وتتحدث عن توقع صادم لوفيات البكتيريا

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حذرت الصيدلانية أماني آل عصيمة، من كثرة تناول المضادات الحيوية دون الحاجة لها أو دون مراجعة الطبيب المُختص؛ لتجنب المخاطر الصحية التي قد تنتج عن ذلك.

وأوضحت آل عصيمة، أن المضادات الحيوية ساهمت منذ التوصل إليها في حفظ البشرية إلا أن البشر حملوها أكثر من طاقتها، داعيةً إلى تجنب الاستخدام الزائد لها.

ولفتت في مداخلة مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن المضاد الحيوي عبارة عن مركب كيميائي مستخرج من كائن حي لقتل كائن حي آخر دقيق، حيث كان يستخدم قديماً في محاربة البكتيريا. وفق “أخبار 24”.

ونوهت إلى أن عدد الوفيات التي سيتم تسجيلها بسبب البكتيريا في عام 2050 أكثر من الحالات الناتجة عن السرطان، مبينةً أن ارتفاع الحرارة يكون غالباً مؤشرا على دخول الفيروس للجسم وليس البكتيريا.

صيدلانية تُحذر من كثرة تناول المضادات الحيوية.. وتتحدث عن توقع صادم لوفيات البكتيريا

جديد المحليات
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