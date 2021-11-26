صيدلانية تُحذر من كثرة تناول المضادات الحيوية.. وتتحدث عن توقع صادم لوفيات البكتيريا

حذرت الصيدلانية أماني آل عصيمة، من كثرة تناول المضادات الحيوية دون الحاجة لها أو دون مراجعة الطبيب المُختص؛ لتجنب المخاطر الصحية التي قد تنتج عن ذلك.
وأوضحت آل عصيمة، أن المضادات الحيوية ساهمت منذ التوصل إليها في حفظ البشرية إلا أن البشر حملوها أكثر من طاقتها، داعيةً إلى تجنب الاستخدام الزائد لها.
ولفتت في مداخلة مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن المضاد الحيوي عبارة عن مركب كيميائي مستخرج من كائن حي لقتل كائن حي آخر دقيق، حيث كان يستخدم قديماً في محاربة البكتيريا. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أن عدد الوفيات التي سيتم تسجيلها بسبب البكتيريا في عام 2050 أكثر من الحالات الناتجة عن السرطان، مبينةً أن ارتفاع الحرارة يكون غالباً مؤشرا على دخول الفيروس للجسم وليس البكتيريا.
أماني آل عصيمة .. صيدلانية تروي قصة ظهور المضادات الحيوية وتحذر من مساوئ الاستخدام غير المقنن لها @dramanitv#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/oERZ8YTfHl
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 25, 2021
أماني آل عصيمة .. صيدلانية : بهذه الطريقة يمكن التمييز بين العدوى البكتيرية والفيروسية ومتى نستخدم المضادات الحيوية للعلاج @dramanitv#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/UE5Hqkm9SX
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 25, 2021
أماني آل عصيمة .. صيدلانية : في العام 2050 سيكون عدد الوفيات من البكتيريا أكثر من الحالات الناتجة عن السرطان !!@dramanitv#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/9cxOICNxDN
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 25, 2021