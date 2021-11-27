“النقاز” يعتذر لجماهير الأهلي بعد الخسارة أمام النصر

تحدث محترف الأهلي، التونسي حمدي النقاز، على مستقبله مع الفريق، مؤكدًا انه لا يزال أمامه الكثير ليقدمه.
وقال النقاز في تصريحات بعد مواجهة الأهلي أمام النصر:”بدأت اتأقلم وانسجم مع الفريق من مباراة لأخرى ولازال الموسم أمامنا طويل لأقدم الإضافة المطلوبة للفريق خلال الفترة المقبلة”.
وأضاف:”لم يحالفنا الحظ أمام النصر وأضعنا فرص عديدة خاصة في الشوط الأول”.
وتابع :” حقيقة لم نقدم مباراة كبيرة خاصة في خط الهجوم، ولم يكن هناك تركيز ونعتذر للجماهير على الخسارة خاصة أنها ظلت تدعمنا في كل لقاء”. وفق “أخبار 24”.
وخسر الأهلي أمام النصر بنتيجة1-2 ضمن مباريات الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.