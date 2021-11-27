“الحائلي” يوجه رسالة لـ”رومارينهو” بعد التجديد مع الاتحاد

علق رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي، على التجديد مع اللاعب البرازيلي رومارينهو دا سيلفا حتى عام 2024.
وكتب الحائلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:”أشكر اللاعب رومارينهو على مشاعره الطيبة تجاه النادي ورغبته الصادقة في البقاء بين صفوفه، واللي يشري الاتحاد.. الاتحاد يشريه”.
وأعلنت إدارة نادي الاتحاد، مساء الجمعة، الاتفاق مع البرازيلي رومارينهو داسيلفا، على تجديد عقده حتى عام 2024.
وجاء الاتفاق بعد اجتماعات عديدة عقدتها إدارة النادي الغربي مع اللاعب البرازيلي ووكيله، ليتفق بعدها الطرفان على مدة موسمين في العقد الجديد. وفق “أخبار 24”.
وانضم رومارينهو إلى الاتحاد في أغسطس 2018 بعقد يمتد لموسمين قادمًا من الجزيرة الإماراتي، وبعدها جددت إدارة الحائلي معه لموسمين آخرين، وسيكون هذا الموسم هو العقد الثالث مع الفريق الاتحادي.